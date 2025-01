Scuola del Sorriso, la sentenza: "L’azienda risarcisca il Comune"

A dodici anni dall’inaugurazione e dopo lunghe questioni sulle criticità legate al tetto, spunta una prima sentenza del giudice civile sull’affaire scuola del Sorriso. L’azienda che ha svolto i lavori deve risarcire il Comune. E, a quanto si apprende, lo ha già fatto proprio nei giorni scorsi. Ma la ‘partita’ potrebbe non essere finita qui, in quanto la società ha già impugnato in appello. Per ora, però, il tribunale ha permesso al Comune di segnare un primo ‘punto’ nella lunga e articolata vicenda che vede al centro la scuola. "Sono pienamente soddisfatto – è il commento dell’avvocato Vasco Sisti, che ha assistito il Comune di Lagosanto in questa vicenda –, in primis per il risultato conseguito dalla comunità laghese e dalla giunta, che ha fortemente creduto in questa causa. Sono inoltre contento anche dal punto di vista personale come cittadino, e professionale per aver aiutato l’amministrazione a conseguire un importante risultato contro un colosso dell’imprenditoria immobiliare".

Per comprendere meglio i contorni della vicenda, bisogna tornare indietro di una dozzina d’anni. Correva l’anno 2012. Il Comune di Lagosanto appalta a un’impresa ravennate la costruzione di una scuola materna e nido, la scuola del Sorriso appunto. Nel corso del tempo, la struttura comincia a palesare alcuni problemi sulla copertura. Le infiltrazioni d’acqua iniziano ad essere all’ordine del giorno, praticamente a ogni acquazzone. Nel 2020, il Comune decide quindi di prendere in mano la situazione e si rivolge all’avvocato Sisti. Si instaura così un accertamento tecnico preventivo, affinché un tecnico super partes nominato dal tribunale verifichi le condizioni dello stabile e accerti la presenza di vizi e criticità. Al termine della procedura, il tecnico deposita l’elaborato e certifica la presenza di anomali e difetti di costruzione nella copertura. I costi di ripristino vengono stimati intorno ai 760mila euro. Alla perizia non segue però la risposta sperata da parte dell’azienda. Il Comune e l’avvocato Sisti compiono quindi il passo successivo, approdando, nel 2022, alla fase di merito. A novembre 2024 arriva il verdetto del tribunale civile. Il giudice Maria Marta Cristoni emette la propria sentenza, condannando l’impresa a risarcire il Comune della somma in questione, più oneri e interessi, per un totale di 800mila euro. Parallelamente, il tribunale dispone che il Comune trasferisca un immobile all’azienda a titolo di saldo del pagamento del prezzo. Concluso il primo grado di giudizio, con l’appello della società la ‘palla’ passa ora al tribunale di Bologna.

Federico Malavasi