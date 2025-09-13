Scuola dell’infanzia post sisma. Intervento finito, lunedì inaugura

Sarà inaugurata lunedì alle 8 in via Salvo d’Acquisto la nuova scuola dell’infanzia di Poggio Renatico, una struttura che rappresenta il completamento di un importante percorso di riorganizzazione e valorizzazione del patrimonio scolastico comunale. L’edificio che ospiterà i bambini della scuola dell’infanzia è lo stabile costruito dopo il sisma del 2012, originariamente adibito a scuola primaria. Nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale ha portato a termine un intervento di riqualificazione e adeguamento degli spazi, rendendoli perfettamente idonei alle esigenze educative dei più piccoli. "Abbiamo lavorato con attenzione per garantire a ogni ordine scolastico una collocazione adeguata – afferma il sindaco Daniele Garuti –. Questo edificio, costruito in seguito al terremoto, ospitava in passato la scuola primaria, che però era diventata troppo stretta per il numero crescente di alunni. Abbiamo quindi trasferito la primaria nell’ex sede della secondaria, e ora restituiamo questo spazio, completamente riqualificato, ai più piccoli della nostra comunità".

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla scuola Serena Fini, che sottolinea il valore educativo e simbolico dell’intervento: "Ogni volta che una scuola si rinnova, è un investimento sul futuro. Abbiamo voluto creare uno spazio su misura per i bambini dell’infanzia, accogliente, sicuro e stimolante. È un traguardo importante, frutto di un lavoro di squadra che mette al centro le esigenze delle famiglie e la qualità dell’offerta educativa del nostro territorio".