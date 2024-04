Scuola di Bevilacqua, l’allarme:: "A rischio la futura prima classe"

BEVILACQUA

E’ forte l’appello dei genitori della scuola di Bevilacqua che temono sia indirizzata a un percorso di chiusura.

"Lunedì c’è stata una riunione a scuola a Renazzo con i genitori e il dirigente durante la quale ci ha comunicato che purtroppo quest’anno la prima, alla scuola di Bevilacqua, non potrà essere avviata perché non si è raggiunto il numero minimo di bimbi per comporre la classe – spiegano - la cosa che più è dispiaciuta sia a noi che ai docenti, è che la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche perché fino a prima di Pasqua pareva che i numeri ci fossero. Improvvisamente non si è capito bene il motivo, non c’è più il numero minimo per poter costituire la classe. Se questo dovesse effettivamente succedere temiamo che, se l’anno dopo non si riuscisse a ripristinarla, la scuola di Bevilacqua in poco tempo potrebbe essere chiusa. Questo la frazione non se lo può assolutamente permettere". Una preoccupazione sempre più forte. "Se dovessimo perdere la scuola perderemmo sicuramente un servizio essenziale, che creerebbe anche notevoli disagi ai genitori che si vedranno costretti a spostare i bambini altrove – proseguono – qui invece c’è una scuola a misura di bambino che funziona bene con delle ottime insegnanti, che sarebbe un peccato perdere. Durante la riunione, il dirigente ha ricordato come nel 1995 si fece promotore della ricostituzione della scuola materna mobilitando amministrazioni e cittadinanza per trovare il numero sufficiente di bimbi e riaprire la materna. Perché ora che mancano pochissimi bimbi per avere il numero minimo per far partire la classe prima, non c’è l’impegno sufficiente per arrivare all’obiettivo? Tra l’altro esistono classi in altri plessi, con un numero nettamente inferiore a quello indicato dal dirigente per creare la nuova prima e non si comprende perché a Bevilacqua questo non sia possibile".

E lanciano un appello importante. "La scuola dà ricchezza e vita ai nostri paesi che rischiano l’intorpidimento da post Covid, senza edicole, banche, negozi di prossimità e con bar che stentano a stare aperti – dicono - Non vorremo mai smettere di sentire le voci dei bimbi dalla scuola. Ora, abbiamo poco tempo per riuscire a formare la prima classe, per cui facciamo un appello ai genitori che fossero ancora indecisi su dove iscrivere i loro bimbi: la primaria di Bevilacqua è pronta ad accoglierli nelle sue ampie classi, con moderne tecnologie e nel giardino tutt’attorno all’edificio. Ci appelliamo in ultimo anche all’amministrazione comunale che ci ha ricordato quanto sia importante per loro investire nelle frazioni, mettendo fondi Pnrr nell’asilo nido ad Alberone e nella nuova scuola di Casumaro. Ci aspettiamo che la scuola venga tutelata anche a Bevilacqua".

Laura Guerra