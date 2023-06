Scuola di bicicletta per trecento bambini

Nonostante le criticità meteo e l’emergenza alluvione con l’invio di pattuglie della Polizia Locale di Cento in aiuto in romagna, si sono concluse positivamente, le prove pratiche in bicicletta su strada aperta al traffico, nell’ambito del progetto di educazione stradale Amici della strada che ha coinvolto 334 alunni delle classi quinte degli Istituti Comprensivi Guercino, Carducci, Pascoli, Penzale di Cento, Renazzo, Bevilacqua, Corporeno, Casumaro, Reno Centese, XII Morelli. Gli studenti hanno svolto la prova pratica in bicicletta, dimostrando di essere ciclisti prudenti e consapevoli dei rischi e, a conclusione del progetto, hanno ricevuto la bici-patente e un gadget legato alla visibilità, aspetto che non deve mai essere sottovalutato quando si circola in strada, come pedoni o ciclisti. Il tutto, con il supporto di Croce Rossa, insegnanti, dirigenti didattici, genitori che hanno collaborato per equipaggiare in maniera corretta, rendendola sicura, la bicicletta dei propri figli. Protagonisti, gli alunni che hanno partecipato con impegno e interesse al progetto e per i quali il comune auspica che rimangano sempre bravi utenti della strada, come hanno dimostrato di essere fin’ora. Anche l’Assessore alla sicurezza Mario Pedaci dichiara ‘di essere entusiasta dell’attività svolta dalla Polizia Locale, coordinata dal Comandante Fabrizio Balderi rispetto al progetto di educazione stradale che viene svolto nelle scuole di tutto il territorio, ottimamente organizzato dall’Ispettore Silva Rossi e che ben si inserisce con il progetto di sicurezza urbana integrata’. Sono nozioni che noi adulti diamo per scontate, ma il rispetto del codice della strada è una cosa molto importante.

l.g.