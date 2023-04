"Scuola di Corporeno, una classe a rischio" La minoranza attacca

E’ per la tutela delle scuole di Corporeno che il gruppo consigliare di minoranza Avanti Cento ha avanzato un’interpellanza al sindaco chiedendo informazioni sul calo delle classi. I consiglieri Beatrice Cremonini, Bruno Gerlando e l’ex sindaco Fabrizio Toselli sottolineano che a settembre 2022 è stata approvato, con i voti della maggioranza, l’atto dell’acquisto di 23 del plesso di Corporeno, parte occupata dall’Istituto Comprensivo 4, per 3.5 milioni di euro per i quali è stato contratto un mutuo flessibile di 3.676.947,50 euro con Cassa Depositi e Prestiti con preammortamento di 4 anni, fino al 31 dicembre 2026. La decorrenza dell’ammortamento è stata fissata per il primo gennaio del 2027 con durata di 20 anni fino al 2046. "A causa del numero esiguo di iscrizioni, non legate al fattore denatalità, il prossimo anno scolastico 20232024 non vedrà probabilmente la formazione della classe prima della scuola elementare – è la loro preoccupazione –. La primaria di Corporeno offre solamente il tempo modulare e per questo motivo molti genitori si sono trovati costretti a scegliere un altro plesso per i loro figli con evidenti disagi organizzativi per le famiglie". Da qui l’interpellanza al sindaco Edoardo Accorsi. "Vogliamo sapere se e in quale modo l’Amministrazione si è adoperata ed intenda adoperarsi affinché la classe prima del plesso di Corporeno possa essere formata – chiedono Beatrice Cremonini, Bruno Gerlando e Fabrizio Toselli dai banchi dell’opposizione –. In secondo luogo, se, in considerazione dei dati e tenendo conto di un discorso più ampio e prospettico, l’Amministrazione intenda avviare un confronto con l’Ufficio scolastico regionale e la direzione scolastica dell’IC4 di cui fa parte il plesso di Corporeno, al fine di individuare una soluzione positiva come la creazione di un tempo pieno che consenta la formazione della classe prima elementare per l’anno scolastico 2023-2024".