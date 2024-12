Scuola di danza, alla residenza Cidas una giornata speciale

E’ stata una bellissima iniziativa quella che ha visto l’incontro fra due generazioni, ovvero da una parte gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita di Codigoro, gestita dalla Cidas, e gli allievi della scuola Laboratorio Danza, sempre della cittadina codigorese, diretta da Eleonora Gatti. Una cinquantina di giovani allievi hanno proposto diversi tipi di danze, che si sono alternati nell’arco di un’oretta per la gioia e l’emozione dei venti ospiti presenti nella struttura assieme ai vari operatori. Un’iniziativa voluta da Lorenza Cecchetto, responsabile delle attività assistenziale, Alessia Mantovan, l’animatrice e la coordinatrice Eleonora Uccellatori, e tanta soddisfazione da parte della operatrice socio sanitaria Gloria Ronconi. "Abbiamo voluto offrire un momento di allegria ai nostri ospiti – dice Lorenza Cecchetto – anche perché quasi tutti non possono andare a casa per stare coi loro cari. Lì abbiamo visti battere le mani ed incitare e complimentarsi coi giovani ballerini per un festoso e reciproco augurio di buon Natale".

cla. casta.