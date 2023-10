Scuola di formazione politica, il Movimento Cinque Stelle e come nascono le leggi

Oggi, alle 17.30, nello Spazio Grisù, nel contesto della scuola di formazione politica del Movimento 5 Stelle, l’ex parlamentare e sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi parlerà di come nascono le leggi e quali sono gli strumenti in mano ai cittadini per partecipare alla vita politica. Si affronterà il tema delle competenze legislative i ruoli del Parlamento, del governo e della Magistratura. "Assistiamo spesso a invasioni di campo tra i poteri dello stato, senzarenderci conto di quali sono le ragioni del contendere – spiegano i pentastellati –. Questa è una occasione non solo riservata agli iscritti al corso di formazione politica, ma a tutti gli attivisti ed i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle".