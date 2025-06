Scuola di formazione politica ’Mosaico’, oggi l’incontro con Zan, Agostini e Massa

Si conclude la scuola di formazione Mosaico, promossa dalla Federazione del Pd di Ferrara insieme alla Fondazione ’L’Approdo’ e alla Conferenza delle Donne Democratiche. L’incontro, dal titolo ’Uguaglianza nella pluralità. L’Italia in Europa e l’Europa nel mondo’, si terrà oggi alle 17.30 nel cortile di Factory Grisù (Via Poledrelli 21, Ferrara). Ospiti Alessandro Zan, europarlamentare Pd, Roberta Agostini dell’esecutivo nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, e Walter Massa, presidente nazionale Arci. "Sarà l’occasione per riflettere sull’Europa come spazio di diritti, pace e solidarietà e su come costruire una società contro ogni discriminazione".