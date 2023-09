Scuola di musica, ecco l’open day per presentare i corsi e per le iscrizioni

Oggi alle 17 alle 19 alla Sede di Via Bologna, Ferrara si terrà l’Open Day della Scuola di Musica Ludovico Ariosto. Si tratterà di un momento per reincontrare gli allievi già iscritti negli anni scolastici precedenti che proseguono i corsi musicali e per conoscere i nuovi allievi intenzionati ad iscriversi per il nuovo anno scolastico 2023-2024 i cui corsi inizieranno dal 2 ottobre. Chi fosse alle “prime armi” e interessato ad intraprendere un corso musicale potrà provare gli strumenti musicali disponibili a cui ognuno si sente più portato. La scuola offre diverse possibilità di orientamento musicale: quella prettamente bandistica e quella orientata all’insegnamento dei generi musicali più moderni e contemporanei con l’utilizzo di tutti gli strumenti a fiato, ritmici e canto moderno. Offre inoltre la possibilità, fin da subito, di “suonare insieme” in una formazione orchestrale più ridotta e di livello musicale più “easy” per consentire a tutti di praticare la musica d’insieme e familiarizzare con la necessità dell’ascolto collettivo mentre si suona, in un contesto organizzato e di disciplina oltre alla prospettiva futura di essere integrati nell’organico della Banda Musicale Ludovico Ariosto di Ferrara una volta acquisita la necessaria preparazione.