Scuola di Musica, modello per Unibo

La Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bologna ha avviato un approfondito studio sull’operato di Theremin srl Impresa sociale, ente gestore della Civica Scuola di Musica di Comacchio. L’ente, fondato da Giorgio Borgatti e Alessandro Vanzini, è stato individuato come un esempio di eccellenza per le pratiche innovative nel campo dell’imprenditoria sociale, culturale e musicale. L’analisi di Unibo si concentra sulle strategie di sostenibilità adottate, sul modello organizzativo e gestionale, nonché sull’impatto sociale generato dal lavoro di Theremin srl Impresa sociale. Uno studio che rappresenta un riconoscimento importante per la realtà musicale comacchiese, che negli ultimi sei anni ha saputo distinguersi per la qualità dell’offerta formativa, il radicamento nel territorio e la capacità di favorire l’inclusione sociale attraverso la musica. La Civica Scuola di Musica di Comacchio, diretta da Giorgio Borgatti con Alessandro Vanzini nel ruolo di vicedirettore, si è affermata come un polo educativo d’eccellenza.