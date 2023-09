Scuola di politica, tutto è pronto "Qui cresceranno candidati e attivisti"

Rendere "il più possibile compatto e riconoscibile il comportamento di attivisti, candidati ed eletti, esplicitandone la coerenza con i principi e i valori che devono guidare chi si avvicina alla politica e che devono offrire all’esterno la possibilità di riconoscere e distinguere, senza equivoci, la chiara linea politica su cui ci si muove". È questo l’obiettivo che si pone la scuola di politica del Movimento 5 Stelle, che prenderà il via domani, alle 20.30, al centro Grisù. "Lo statuto e il codice etico del M5S – spiegano i pentastellati – si ispirano a valori da sempre condivisi dal Movimento: onestà, competenza, rispetto e protezione delle minoranze, dei cittadini e della cosa pubblica, e su queste linee sarà organizzato il corso". Il programma della scuola si svilupperà in diversi incontri con cadenza almeno mensile. In agenda un laboratorio intensivo dal titolo: ‘Dialogo efficace nei gruppi di lavoro’ e un approfondimento su aspetti tecnici connessi alla gestione della macchina amministrativa. I tavoli di lavoro che verranno costituiti saranno orientati alla formazione di futuri candidati e attivisti.