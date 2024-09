Scuola di Reno Centese: "Piove nella palestra"

CENTO

E’ con un’interrogazione, che la consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone ha denunciato lo stato di alcune scuole facendo emergere che anche alla scuola di Reno Centese ci sono problemi quando piove. Il tutto sarebbe documentato anche da una foto che ha immortalato secchi messi per raccogliere l’acqua sotto una zona dove anche il soffitto mostra segni di infiltrazioni e pannelli non più presenti. "Ci sono i soldi per il dormitorio e nuove assunzioni – tuona Caldarone - mentre nelle palestre piove e il sindaco non risponde alle interrogazioni". E dunque spiega la situazione. "Apprendiamo con dispiacere, che dopo la scuola Pacinotti, anche quella di Reno Centese presenta diverse criticità a causa delle infiltrazioni d’acqua – dice la capogruppo di Fratelli d’Italia - La palestra è frequentata da diversi bambini e ragazzi della scuola e dei corsi pomeridiani dedicati allo sport. Come possiamo permettere che a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo anno scolastico, ci siano bacinelle all’interno della struttura per raccogliere l’acqua? Questi ostacoli, possono presentare un pericolo per i bambini presenti? Con il controsoffitto palesemente deteriorato, ci possono essere seri rischi di cedimento delle parti danneggiate dalle infiltrazioni?".

E si rivolge al sindaco. "Abbiamo bisogno di risposte – prosegue – di investimenti mirati sulle strutture esistenti, di manutenzioni programmate e rivolte ai bambini, di interessamento ai veri problemi dei cittadini, non di investimenti di milioni di euro su un dormitorio che servirà ad accrescere la criminalità in centro storico, facendoci perdere una storica palestra che andava recuperata. In attesa di ricevere una risposta sullo stato dei lavori sulla copertura della scuola Pacinotti che aspetto da tempo, ci auguriamo che lunedì (domani, ndr) con l’inizio del nuovo anno scolastico, i bambini non debbano fare palestra evitando ostacoli o con l’acqua che entra dal tetto, compromettendo le attività scolastiche". Domande che ha posto nell’interrogazione alla quale richiede risposta scritta. "All’interno della palestra delle scuole di Reno Centese risultano essere presenti diverse infiltrazioni d’acqua, con i soffitti danneggiati e bacinelle per raccogliere l’acqua – scrive – con il nuovo anno scolastico, le palestre saranno necessarie al corretto svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche di bambini e ragazzi. Chiedo dunque all’amministrazione comunale se è a conoscenza della problematica e cosa ha intenzione di fare per risolvere il problema con urgenza".

Laura Guerra