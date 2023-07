Scuola di Scortichino, aiuti alle famiglie degli studenti pendolari

BONDENO

Agevolare il trasporto scolastico verso la scuola primaria di Scortichino, dalle frazioni di Pilastri, Gavello e Burana che una scuola non ce l’hanno più. Per il secondo anno consecutivo la giunta comunale ha deciso il contributo alle famiglie che hanno iscritto i bambini alla scuola di Scortichino. Si tratta di 290 euro attraverso l’erogazione di un contributo indiretto che comprende la quota già spettante ai fini Isee per gli alunni che si iscrivono alla prima classe e di 240 euro per gli alunni che frequentano le classi dalla seconda alla quinta del Plesso di Scortichino. Tutto questo vale anche per chi da Bondeno decide di iscriversi a Scortichino. Gavello e Pilastri sono le frazioni più lontane. Un incentivo anche per evitare o contenere le ‘migrazioni’ degli alunni verso le scuole di Finale Emilia e Santa Martino Spino nel modenese, che si trovano poco distanti appunto, da Gavello e Pilastri. Complessivamente, stando alle previsioni di spesa e in base alle iscrizioni il budget di massima messo a bilancio dall’amministrazione comunale è di circa 10 mila euro. cl.f.