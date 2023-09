Scuola di scrittura creativa. Con Pazzi torna ’Itaca’

"Tra cinquecento anni vorrei vivere di nuovo, soltanto cinque minuti, giusto per sapere come a quel tempo si parlerà l’italiano. La lingua è un corpo vivo, in continua mutazione". Scorrono naturalmente le parole di Roberto Pazzi, preso dall’unico impedimento di doverne scegliere poche in mezzo a tante. Scegliere: forse è questo il compito più difficile per un poeta. Scegliere una metafora, optare per un punto, una virgola o magari un semplice spazio. Scegliere l’espressione giusta, che renda vivida una visione. "Mi batterò per la vittoria della visione sulla vista", dell’immaginazione sulla realtà. Il campo di battaglia di Roberto Pazzi? L’insegnamento, seguendo la sua natura di professore-poeta. Torna ufficialmente ‘Itaca’, la scuola permanente di scrittura creativa, fondata a Ferrara da Roberti Pazzi, poeta, narratore e giornalista, tradotto in ventisei lingue, con più di trenta pubblicazioni fra sillogi e romanzi, considerato uno dei più originali e visionari scrittori italiani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Ferrara e con la Fondazione Ferrara Arte. ‘Itaca’ quest’anno sarà ospitata a Palazzo dei Diamanti, dal 2 al 13 ottobre, tutti i giorni dalle 17.30 alle 19 (escluso il fine settimana). Le lezioni si svolgeranno nella Sala Rossetti e ricalcheranno una delle ultime opere di Pazzi, edita da Minerva: ‘Narrare ad occhi ben chiusi’, manuale di scrittura creativa, già recensito nel 2022 dal Carlino. "Un corso di scrittura creativa a Ferrara condotto da Roberto Pazzi è sempre un evento, oltre a essere un’occasione da non perdere", commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, a suo tempo allievo di Pazzi. "La nuova edizione di ‘Itaca’ si inserisce nella cornice di Palazzo dei Diamanti, per dieci appuntamenti straordinari: vere e proprie lezioni di letteratura e poesia, in cui il poeta e grande scrittore suggerirà i segreti di un romanziere quale lui è". Un romanziere che ancora colpisce e stupisce. Come stupisce la notizia che, a 24 anni di distanza dalla sua pubblicazione, ‘La città volante’ di Pazzi abbia attirato l’attenzione di una casa editrice di Copenaghen, con la quale l’autore ha appena firmato un contratto, consentendone di fatto la traduzione in danese e una successiva diffusione europea.

"Durante le mie lezioni – spiega l’autore – vi corromperò con esempi da imitare", costruendo un vero percorso poetico, passando per Dante, Manzoni, Foscolo…insomma, il naviglio di Pazzi solcherà leggero un Mediterraneo di letteratura: senza pensare alla destinazione – come nella Itaca di Kavafis – ma grati del viaggio e delle sorprese che può riservare.