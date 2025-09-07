Scuola di vela per ragazzi

Frutto di un accordo tra Comune di Codigoro, Circolo Nautico Volano e associazione Il Mantello per promuovere sport, inclusione e rispetto per l’ambiente, un gruppo di dieci adolescenti, residenti nel territorio comunale hanno concluso ieri la settimana gratuita di scuola di vela al lido di Volano presso la sede marittima dell’omonimo circolo. L’intesa si prefiggeva l’obiettivo per i dieci giovani con fragilità, di offrire loro un’esperienza sportiva e formativa di grande valore umano, sociale ed educativo. La proposta era stata avanzata dal Circolo Nautico Volano, capitanato da Stefano Totti, e subito accolta con entusiasmo dall’associazione Il Mantello, presieduta da Giuliano Tomasi, con il sostegno e patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Le lezioni di vela si sono tenute ogni mattina dalle 9 alle 12 "da anni il nostro circolo promuove iniziative concrete per la promozione della velaterapia, per rendere la vela un mezzo di inclusione e di crescita personale - dice Stefano Totti - un esempio concreto è rappresentato dal progetto "Malupa", che ha permesso a giovani con disabilità cognitive e motorie di scoprire il piacere della navigazione". Recentemente, grazie all’impegno del Circolo Nautico Volano, il mare è stato trasformato in un’esperienza pienamente accessibile a persone con disabilità, grazie all’acquisto della sedia "Job" per far fruire il mare alle persone disabili.

"Siamo onorati di partecipare a questo progetto e, prima di tutto, lo abbiamo condiviso con ragazzi e famiglie, chiarendo che si tratta di un impegno serio ed utile anche alla loro crescita. C’è grande motivazione e coinvolgimento da parte di tutti ed ho visto i ragazzi felici dell’esperienza".

cla. casta.