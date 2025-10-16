Scuola e gemellaggio al ’Brindisi’. Una delegazione croata in visita

Una delegazione di Cres (Cherso), località della Croazia, gemellata ufficialmente con Comacchio dal 2008, è arrivata sabato 11 ottobre in città per uno scambio interculturale.

La delegazione, composta da Sonja Pokupec Salković, rappresentante del Comitato per i gemellaggi, Josip Pope, dirigente della scuola elementare nonché consigliere comunale e Walter Salković, responsabile dell’Ufficio del sindaco e del Consiglio comunale di Cherso, nella mattinata di sabato è stata ricevuta nei locali dell’istituto “Remo Brindisi” per far conoscere loro la scuola alberghiera e poter condividere le esperienze formative ed educative dell’istituto che ha l’obiettivo di formare nuove generazioni nel campo dell’accoglienza turistica e della ristorazione.

La delegazione croata, con il sindaco Pierluigi Negri, la dirigente scolastica del “Brindisi” Pierlia Stimolo, l’assessore ai gemellaggi e alle relazioni internazionali Emanuele Mari, il presidente del Consiglio comunale Pierpaolo Carli hanno preso parte alla visita della scuola, organizzata per far conoscere, attraverso la visione delle cucine, sale bar, sale ristorante e laboratori linguistici, come si svolge l’insegnamento e l’educazione ai giovani, per lo più aspiranti chef o futuri addetti all’accoglienza turistica.

"Qui si formano le generazioni future", ribadisce il sindaco nel suo discorso di benvenuto alla delegazione, ricevuta nell’aula magna dell’istituto.

Alessandro Menegatti di “Work & Belong” e curatore del progetto Unesco Festina Lente, ha presentato il resoconto delle attività svolte dagli studenti durante gli appuntamenti delle cene stellate e dei banchetti rinascimentali che si sono tenuti nella Manifattura dei Marinati.