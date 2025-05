Scuola e insegnanti. Baluardo contro la violenza

Leggendo i giornali, ci siamo resi conto che sempre più giovani mostrano comportamenti pericolosi. Questo ci ha preoccupati e ci ha spinti a guardarci intorno; la rabbia e la violenza sembrano essere diventati parte della quotidianità e ci siamo chiesti cosa possa spingere ragazzi poco più grandi di noi a comportarsi in questo modo. La società è diventata indifferente e insensibile. La gentilezza sembra essere diventata un difetto, un segno di debolezza. In un mondo così vuoto di valori, descritto dai trapper che cantano una vita fatta di alcool e droga, di soldi facili, sembra quasi naturale che la violenza diventi l’unico modo per emergere. A quei ragazzi non è stato mostrato un altro mondo, forse nessuno ha mai creduto in loro. Se vogliamo cambiare le cose, vanno ridefiniti i valori, gli adulti devono prendersi carico di ogni ragazzo, per insegnare loro che si deve emergere per le proprie capacità e che la vita è un valore fondamentale. Solo una società basata sulla Concordia, in cui ognuno si senta responsabile di se stesso e degli altri, potrebbe risolvere il problema. Nel nostro Istituto vediamo i nostri insegnanti impegnati in progetti volti a creare possibilità di crescita e di scoperta. Si svolgono attività di mentoring, progetti di teatro, fotografia, ceramica, Francese, Spagnolo, Italiano, Latino, robotica e sport. La scuola diventa così un punto di riferimento per noi ragazzi, un luogo in cui conoscerci e i risultati si vedono. Anche il Comune di Portomaggiore sta perseguendo questo obiettivo aderendo al network ‘Città del dialogo’, che vede un gruppo di città del Consiglio d’Europa collaborare per creare un modello di convivenza tra persone di diversa provenienza e cultura, al fine di promuovere un contesto di accoglienza. Inoltre l’Amministrazione comunale incontra periodicamente noi ragazzi del Ccrr per condividere idee e strategie.