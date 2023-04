Scuola e lavoro insieme All’istituto Orio Vergani sono nati i ’cuochi estensi’

Nasce l’Associazione Cuochi Estensi’ per unire i due mondi della scuola e del lavoro. Ieri pomeriggio nella sede dell’Istituto alberghiero ‘Orio Vergani’, si è tenuta la presentazione della nuova sezione provinciale della Federazione Italiana Cuochi. Presenti Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico dell’istituto, Liborio Trotta presidente provinciale Federazione Italiana Cuochi e Giuseppe Boccuzzi del presidente regionale Federazione Italiana Cuochi. L’Associazione Cuochi Estensi ha 100 tesserati, in gran parte allievi delle classi terze, quarte e quinte del Vergani, oltre a cuochi e ristoratori professionisti, a questi si aggiungono anche i tesserati della zona del litorale ferrarese. Nel suo intervento di apertura Massimiliano Urbinati ha sottolineato come: "Si tratta di un’opportunità che implementa il rapporto diretto tra i giovani allievi ed il mondo del lavoro. L’Associazione Cuochi Estensi è tra la più importanti della nostra regione. Grazie al presidente regionale della Federazione Italiana, che si è prodigato nell’ultimo biennio per avere un’associazione cuochi anche a Ferrara, siamo orgogliosi di poterla ospitare al Vergani". Soddisfazione da parte di Giuseppe Boccuzzi e di Liborio Trotta, docente dell’Istituto Vergani: "Si tratta di un ‘patto di comunità’ che ci permette di unire i due mondi, quello tra gli allievi della scuola e il luogo di lavoro". In videoconferenza il presidente nazionale della Federazione Rocco Pozzulo, che entro la fine dell’anno scolastico farà visita all’Istituto ‘Vergani’.

Mario Tosatti