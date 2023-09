"Scuola e parchi nel mirino dei vandali"

Il Comune in prima linea per contrastare il fenomeno degli atti vandalici, che sta diventando preoccupante, alla luce degli ultimi episodi. Situazioni deplorevoli sono accadute nel corso del week-end sul territorio di Tresignana, che hanno richiesto l’intervento dei preposti uffici comunali per rimediare ai danni. Nella notte fra sabato e domenica, nel parco della Fontana di Formignana sono state divelte le panchine ed i cestini dei rifiuti, danneggiando i manufatti stessi e disperdendo l’immondizia nell’area verde e sulla sede stradale, tra cui vetri di bottiglie rotte lasciati a terra. Una situazione altrettanto sgradevole si è verificata nei pressi delle scuole di Tresigallo. Una porzione della recinzione in rete della scuola materna è stata sollevata ed alcuni seggiolini che si trovavano nel giardino della scuola sono stati lanciati oltre la rete. Inoltre, presso l’ingresso della scuola ‘Forlanini’, che era stato recentemente oggetto di lavori di pulizia e imbiancatura, sono state rilevate tracce lasciate da pneumatici di biciclette e pedate. A questo si aggiungono rifiuti abbandonati sulla scalinata di ingresso e sotto la tettoia di ingresso. Il personale dell’Ufficio tecnico comunale e i cantonieri, da subito, si sono impegnati nel registrare i danni e, laddove possibile, provveduto al ripristino dei danni provocati da ignoti. Una serie di azioni riprovevoli, per le quali viene espresso grande dispiacere dal Sindaco di Tresignana Laura Perelli: "Purtroppo ci troviamo nuovamente a fare i conti con danni al nostro patrimonio pubblico. Si tratta di episodi deplorevoli e incivili che denotano mancanza di rispetto per beni che appartengono alla collettività. Oltre ai costi per la riparazione e ripristino dei danni e del decoro che ricadono sull’intera comunità, tali situazioni richiedono altresì impegno e tempo da parte dei nostri uffici comunali e dei nostri cantonieri: tempo sottratto ad altre, importanti attività per il funzionamento della ‘macchina municipale’. Per queste ragioni, mi appello alle famiglie e ai cittadini delle nostre località, chiedendo loro maggior attenzione e di rivolgersi alle forze dell’ordine nel caso in cui notino o vengano a conoscenza di situazioni sgradevoli che si verificano sul territorio. Per la nostra parte, continueremo a mettere in campo tutte le risorse disponibili per garantire monitoraggio e sicurezza sul territorio, nonché ad investire sulla sensibilizzazione dei più giovani alla cura del patrimonio che appartiene a tutti".