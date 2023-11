"Scuola e strade sicure. Renazzo aspetta risposte"

Nell’ultima seduta della Consulta di Renazzo si è parlato della questione di via Col di Lana, ma anche di ciò che da tempo i consultori chiedono all’amministrazione Accorsi ma, dicono, ‘senza risultati’. "La Consulta ha dato parere favorevole alla realizzazione del cantiere di via Col di Lana perché, rispetto al progetto iniziale che prevedeva condomini, si è arrivati a tre case unifamigliari e quindi un intervento che per Renazzo non è particolarmente invasivo – apre Mark Alberghini, presidente della Consuta –. Qualche residente dell’area lamenta però pochi parcheggi, in via Gustavo Bianchi a causa della sosta selvaggia si fa fatica a passare e quindi, quando ci sarà il cantiere, ci saranno ulteriori problemi. Si è ventilata la possibilità di fare un senso unico per il periodo del cantiere o di lasciarlo definitivo. Cose che poi saranno da valutare". Ma dice esserci altri punti della frazione che sono rimasti fermi. "A Renazzo di cose urgenti da fare c’è il discorso legato alla viabilità e i dissuasori, che abbiamo chiesto di installare in via Chiesa. Purtroppo impariamo sempre le cose solo una volta che sono state fatte. Ad esempio, nella zona verde dove c’è la scuola nuova, verrà creata un’area di sgambamento e la Consulta non è stata interpellata. Un minimo di coinvolgimento sarebbe servito".

Poi richieste e preoccupazioni. "C’è la situazione della vecchia scuola. Sono stati fatti incontri pubblici per trovare una modo di nuovo utilizzo comune ma, alla fine non si è trovato il soggetto che possa gestirla e quindi ora si è fermato tutto. La preoccupazione è che rimanga troppo tempo chiusa, perché le cose che rimangono troppo tempo abbandonate, deperiscono in fretta. Quello potrebbe diventare un problema se non si riesce a occuparla e farla rivivere prima possibile". E torna sulle strade. "Sempre in via Chiesa i marciapiedi non esistono e i cittadini se ne lamentano. Si era deciso con l’amministrazione di installare momentaneamente dei dissuasori che però non sono ancora stati messi – conclude – Da un po’ stiamo portando avanti la cosa ma non si è ancora fatto nulla. Questo era il lavoro che avevamo indicato al Comune da svolgere per il 2023, se n’era parlato in due riunioni e c’è una situazione che sta degradando e va presa in mano, e invece è ancora ferma. Abbiamo chiesto interventi anche su altre vie che per adesso non sono ancora partiti. Aspettiamo fiduciosi ma presto ci faremo risentire"

Laura Guerra