Scuola Gulinelli, riprese le lezioni. Bambini trasferiti in altre strutture

Sono riprese nella giornata di ieri, le attività educative dei bambini frequentanti la scuola ‘Gulinelli’ nei due altri plessi comunali: i piccoli di 3 anni al ‘Gramsci’ e i bimbi di 4 e 5 anni al ‘Cadore’. Il trasferimento dei piccoli è stato deciso per garantire la continuità del servizio per le famiglie, a seguito della chiusura del ‘Gulinelli’ a seguito dell’aggravamento dell’infiltrazione d’acqua all’interno dell’edificio, dovuta alle abbondanti piogge di questi giorni. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, è già stata incaricata l’impresa che provvederà alla riparazione della guaina di copertura. Proprio la necessità di eseguire i lavori che interesseranno la zona dei fondamentali locali di servizio della scuola (ai quali sarà interdetto il passaggio) ha fatto propendere per la chiusura del nido e il trasferimento temporaneo dei bimbi nelle altre due strutture.

Le operazioni, svolte nella giornata di ieri, sono state seguite dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rssp), "che hanno testimoniato di una situazione organizzativa – spiegano dal Comune – ben congeniata e di assoluta tranquillità". L’ingegner Piero Fiorini, che già da martedì 27 febbraio ha redatto il piano completo anche di valutazioni matematiche e lo ha depositato il 29, ha confermato il giudizio positivo e l’opinione, condivisa con le coordinatrici pedagogiche, di un ottimo lavoro da parte delle insegnanti. "Nessuna situazione di stress o sofferenza, nessun sovraffollamento: la normativa è stata rispettata ed è stata ben tradotta nella pratica – spiega l’ingegner Fiorini –. Al ‘Cadore’ abbiamo verificato spazi ottimamente suddivisi e ben separati, così da evitare le interferenze fra bambini e fra educatrici, mentre comune è il personale ausiliario. Ogni sezione conta più ambienti e i servizi sono autonomi, i dormitori sono capienti al punto da non aver dovuto apportare modifiche. Allo stesso modo al ‘Gramsci’ gli ambienti sono suddivisi, le sezioni contano più spazi per le attività educative, sono a disposizione i locali necessari per i pasti e per i dormitori".

L’ingegner Stefano Bergagnin, Rspp del Consorzio Res che gestisce il Cadore, ha pure condotto il sopralluogo e ha rilevato "una situazione assolutamente tranquilla e in regola dal punto di vista della sicurezza, sia per le vie di esodo sia per le uscite di emergenza".

Valerio Franzoni