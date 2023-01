"Scuola, i nostri figli al freddo" La Giunta corre subito ai ripari

E’ ormai in dirittura di arrivo la risoluzione di alcuni problemi tecnici che hanno coinvolto la scuola di primo grado Tumiati in relazione al cattivo funzionamento della caldaia per il riscaldamento delle aule durante le lezioni riprese la scorsa settimana. La segnalazione del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento era arrivata da alcuni genitori che si erano detti preoccupati delle tempistiche per la risoluzione del guasto vedendo i propri figli frequentare le lezioni con temperature non adeguate già dagli u!timi giorni di scuola prima della chiusura per le vacanze natalizie. "Abbiamo ricevuto segnalazione del mal funzionamento della caldaia subito dopo la ripresa delle lezioni – spiega l’assessore alla scuola del Comune Dorota Kusiak (nella foto) – e ci siamo mossi di conseguenza. Una volta accertato che il problema era nella centralina di avvio temporizzato della caldaia, abbiamo predisposto l’accensione manuale attraverso un nostro tecnico in attesa che avvenisse la sostituzione dell’elemento non funzionante. È chiaro – sottolinea l’assessore – che nonostante le scuole siano statali, a noi spetta il compito di gestire la manutenzione degli impianti di riscaldamento e per strutture che ormai hanno raggiunto età importanti, la presenza di guasti è sempre più ricorrente. È altrettanto chiaro che per l’amministrazione comunale – conclude l’assessore – il benessere degli alunni sta al centro delle proprie preoccupazioni e per questo la risposta a problemi di questo tipo è sempre immediata".

Lauro Casoni