Scuola, il trasloco costa 22mila euro: "Ora la giunta giustifichi la spesa"

È iniziato il trasloco nella ex scuola elementare di Vigarano Mainarda che si appresta, grazie ai finanziamenti di oltre 2 milioni e 300mila euro ottenuti dall’amministrazione comunale dai fondi del Pnrr, a diventare sede di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una decisione nata a colpi di maggioranza e fortemente criticata dalle opposizioni. Intanto giovedì sera, il consiglio comunale è stato chiamato a votare una variazione di bilancio per liberare e destinare al trasloco in tempi rapidi, 22 mila euro per sgomberare lo stabile prima dell’inizio del cantiere. "Sono soldi dei cittadini – ha incalzato Agnese de Michele della lista civica ‘Costruiamo il futuro con te’ –. Avevate detto che non ci sarebbe costata un euro in più. Non si potevano prevedere questi costi?". Immediata la risposta del sindaco Davide Bergamini: "Se chi è stato prima di noi non l’avesse usato come un bidone della spazzatura – ha ribattuto – non ci sarebbe stato il bisogno di spendere 22 mila euro. Abbiamo trovato tanta roba da buttare abbandonata tra topi e piccioni. L’operazione di dare una seconda vita a quella scuola è stata un ottima scelta. Sarebbe caduta a pezzi". "Le macerie in fase di lavorazione, per lo più contaminate dal guano dei piccioni – ha aggiunto l’assessore Francesca Lambertini – sono compresi nei fondi del progetto". All’indomani del consiglio interviene Rossano Bellini, ex sindaco di Vigarano per due legislature: "Si, inizia un’operazione assurda – dice –. Si rinuncia ad un’opera pubblica, a un capitale che era vincolato per qualche piccolo appartamentino assolutamente fuori luogo buttando al vento 2 milioni. Si poteva e doveva lasciare all’uso pubblico un bellissimo edificio, che poteva contenere un’adeguata Casa della salute o attività pubbliche come una biblioteca o tanto altro".

Claudia Fortini