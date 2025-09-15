Legalità, valore non negoziabile

Valerio Baroncini
Legalità, valore non negoziabile
Ferrara
Scuola, la carica dei 42mila in aula: "Sarà un anno di cambiamenti". E San Biagio piange la piccola Taisir
15 set 2025
MARIO BOVENZI
Cronaca
Scuola, la carica dei 42mila in aula: "Sarà un anno di cambiamenti". E San Biagio piange la piccola Taisir

Il saluto del provveditore Soverini ai ragazzi. Novità, la filiera tecnologico-professionale 4+2 e il liceo musicale. Oggi, alle 11, in tutti gli istituti di Argenta un minuto di silenzio per la bimba travolta e uccisa da un tir.

Oggi comincia il nuovo anno scolastico Nella foto piccola, Edoardo Soverini dirigente scolastico provinciale

Per approfondire:

Ci siamo, oggi suona la campanella. Una festa il primo giorno di scuola per studenti e insegnanti, che si ritrovano per una nuova avventura nel segno della cultura. Una festa intrisa di dolore ad Argenta. In tutti gli istituti, alle 11, gli alunni si alzeranno i piedi per un minuto di silenzio, straziante tributo a Taisir Manai, bimba di 8 anni, travolta e uccisa da un tir sulla E 45.

Si riparte"Ogni anno un inizio nuovo e antico allo stesso tempo. Circa trentottomila alunni e alunne nelle scuole statali, quattromila nelle paritarie riaccendono oggi la vita delle comunità scolastiche nel territorio ferrarese. Il mio invito affinché si accostino al percorso d’istruzione con curiosità, spirito critico e costruttivo, energia, responsabilità, serietà e rispetto", le parole di Edoardo Soverini dirigente scolastico provinciale. I suoi genitori erano insegnanti, ha ricoperto cattedre in istituti simbolo di Bologna, come il liceo scientifico Augusto Righi e il liceo ginnasio Galvani. E’ stato preside.

Un esercito di ragazzi, insegnanti, con il personale che fa funzionare le scuole. Con i dirigenti "Già nelle scorse settimane hanno operato non solo per gli adempimenti ordinari, ma anche per costruire e mettere a punto ogni miglioramento possibile. Per progettare, innovare e predisporre l’attività didattica, che ogni anno si fa sempre più intensa, innovativa e complessa, per rispondere a sfide e fabbisogni sempre nuovi".

Un anno di cambiamenti"L’anno scolastico 2025/26 si apre con molte novità per il nostro ambito territoriale (le sperimentazioni della filiera tecnologico-professionale 4+2, il liceo musicale), per non parlare del rinnovamento in corso per l’esame di maturità, nuovo e riformato traguardo del percorso nella scuola pubblica"

Un mondo articolato"Dietro le quinte gli uffici centrali e periferici del Mim da un lato, dall’altro le istituzioni scolastiche. E, in prima linea, i dirigenti, che stanno lavorando incessantemente per realizzare massicce operazioni di reclutamento del personale, garantendo un sensibile incremento di quello docente di ruolo, abilitato e specializzato. Su queste basi possono senz’altro attendersi tutti i positivi riflessi sulla realizzazione e sul consolidamento di un’offerta formativa qualificata e inclusiva, sulla valorizzazione delle professionalità. La scuola mantiene il suo ruolo fondamentale e investe anche quest’anno ogni risorsa per esserne all’altezza. Dalle famiglie e dalla cittadinanza non mancheranno il rispetto e l’alleanza"

Un suo saluto"A tutti l’augurio di un anno scolastico proficuo, fatto di confronto, consapevolezza, di attenzione allo sviluppo di tutte le competenze, di inclusione e solidarietà. Per una vera crescita comune".

