"Scuola, ma quanto ci costi" Per i libri ’bruciati’ 500 euro Prima media, la classe più cara

di Filippo Donati

Arriva a sfiorare il mezzo migliaio di euro la spesa che una famiglia si trova ad affrontare per l’acquisto dei libri scolastici di un figlio. L’inflazione si fa sentire anche in un settore dove i prezzi sono storicamente elevati. "Gli incrementi ci sono, ma parliamo di qualche unità percentuale – spiega Francesca Rosestolato, al timone di Libraccio, storica libreria affacciata su piazza Trento e Trieste, meta di molti fra coloro che il 15 settembre sentiranno squillare la prima campanella –. Un aumento che si inserisce in un trend ormai consolidato anno dopo anno, senza particolari picchi. La stessa parabola ascendente la troviamo nel numero di famiglie che scelgono i libri usati, qui disponibili tutto l’anno. Il risparmio può aggirarsi sul 40-50%". Il conto più salato per le famiglie si presenta al principio dei cicli scolastici. "L’inizio delle medie, la prima e la terza superiore – evidenzia Elena Cavallari, qui insieme alla figlia, che ancora deve cominciare la scuola primaria –. Eppure già i volumi delle cosiddette prime letture possono arrivare a costare anche 20 euro". Altrove le cifre sono decisamente di tutt’altra grandezza: "L’anno scorso arrivai a spendere 450 euro", spiega Alessandra, di professione docente. Anche per questo si è portati ad adottare accorgimenti, "ad esempio usando lo stesso quaderno - il cui costo può spingersi fino ai 5 euro - per materie diverse, adoperandolo su entrambi i lati". Ciò non toglie che il totale per un anno scolastico possa raggiungere agilmente i 500 euro. Uno studente può arrivare ad acquistare ogni anno fino a dodici o tredici libri scolastici. Anche per questo la media della spesa per ciascun figlio si aggira sui 350 euro, sospinta verso l’alto dai costi che vanno affrontati all’inizio di ciascun ciclo scolastico. Una volta approdati in seconda o in terza la situazione si fa più confortevole. Qui la spesa media può anche limitarsi a non superare i 150 euro.

Spostandosi sul settore della cartoleria, pure qui si parla di qualche punto percentuale. A far mutare la richiesta delle famiglie sono in parte stati i cambiamenti intervenuti nel mondo della scuola. "Con l’avvento del registro elettronico la domanda di diari è crollata", fa notare Elena Brancaleoni, alla guida dell’omonima cartoleria. La spesa media per famiglia varia molto da scuola a scuola. Gli istituti d’arte e quelli tecnici richiedono l’acquisto di strumentazioni particolari. A fare la parte del leone sono sempre le antologie di letteratura".

La cartolibreria Brancaleoni è fra quelle che hanno deciso di aderire all’iniziativa del libro sospeso lanciata dal Lions Club. "Chiunque lo desideri può lasciare in uno speciale scatolone posto all’entrata del negozio un libro, un quaderno o uno zaino destinati a chi non riesce ad acquistarli". Il sistema di welfare più comune tra le famiglie italiane, e cioè il ricorso ai nonni, si rivela ancora una volta gettonatissimo. È Maria Rosa Andreoli, nonna di tre nipoti, ad accompagnare i bambini in cartoleria. "Per il momento non noto particolari rincari". Come per tante famiglie, anche la sua guarda con un certo timore a quando cominceranno le medie, l’epoca cioè in cui i libri di testo cessano di essere gratuiti. "Allora forse la penserò diversamente".