Scuola, manca il numero minimo. I genitori: "Salviamo la prima media"

Mancano cinque ragazzi per raggiungere il numero minimo previsto dalla legge per costituire una classe, altrimenti per la scuola media comincerebbe la lenta agonia fino alla chiusura. Non è la prima volta che il pericolo si affaccia in paese, ma nessuno intende rassegnarsi. Aveva lanciato l’allarme il candidato sindaco Samuele Neri, ora è Stefano Fregnani, presidente del Comitato Genitori, a mettere tutti sull’avviso per collaborare per evitare un danno gravissimo per la vita sociale. "Purtroppo il problema legato alla costituzione della classe prima nella scuola secondaria di primo grado per l’anno 2024/2025 è una triste realtà – afferma Fregnani – però è giusto evidenziare che a oggi non è assolutamente vero che per il prossimo anno scolastico, la prima media non si farà. Infatti il dirigente scolastico regionale di Ferrara ci ha garantito che se si dovessero trovare alcuni altri alunni, oltre a quelli che già vorrebbero frequentare la scuola a Masi Torello, sarebbe ben felice di formare la prima media a settembre prossimo e, per dirla tutta, il numero mancante a formare la classe, non è nemmeno troppo elevato, parliamo di cinque ragazzi". E annuncia una mobilitazione: "Proprio in questi giorni, tutti noi del Comitato genitori ci stiamo impegnando per reperire alunni che possano essere interessati a frequentare le scuole a Masi Torello. Ci teniamo a ribadire come la battaglia per avere la prima media anche il prossimo anno non sia ancora persa, pertanto chiunque fosse interessato a far frequentare ai loro figli le scuole di Masi Torello e desideri informazioni corrette, può contattare il Comitato genitori al 335-7231014". Parole ribadite dallo stesso candidato Samuele Neri, per il quale una decisione definitiva ancora non c’è".

Franco Vanini