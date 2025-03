Scuola Manzoni, il progetto: "Che fine farà il campetto?. I parcheggi non servono"

Il progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola Manzoni di via don Zanardi è al centro dell’interrogazione che la capogruppo de La Comune, Anna Zonari, rivolge al sindaco Alan Fabbri e all’intera giunta. In particolare, la consigliera di opposizione chiede se, nella redazione del progetto, "sono state recepite le osservazioni fatte dai cittadini" se "e dove sarà realizzato il frequentatissimo campo da calcetto che occupava l’area dove sorgerà la nuova scuola". Non solo, Zonari chiede "per quale motivo nell’area occupata dalla vecchia scuola sarà realizzato un parcheggio da circa quaranta posti auto, considerato che sono tuttora disponibili decine di posti auto in Via Biancospino". La capogruppo di opposizione vuole fra l’altro capire la ragione per la quale "la nuova scuola, nel progetto illustrato ai cittadini, prevedeva un aumento della capienza che sarebbe stata portata a 198 alunni mentre la vecchia scuola ne ospita novantasei. Visto l’evidente calo demografico in corso, c’è un piano scuola che prevede la chiusura di qualche altra scuola primaria periferica". "Qual è la situazione dell’inquinamento del suolo, perché il piano di caratterizzazione della contaminazione del suolo è partito solo dopo la gettata in cemento armato delle fondamenta?". Tra i quesiti, Zonari interroga l’amministrazione sulla realizzazione della palestra e "in che misura l’area verde retrostante la vecchia scuola e il campo da calcetto, attualmente accessibile a tutti, sarà recintata e annessa alla nuova scuola, riservandola ad uso esclusivo degli alunni". "Quali e quanti alberi sono stati abbattuti o drasticamente potati – prosegue il documento – Quali e quanti nuovi alberi saranno piantati? Inoltre nel progetto iniziale erano previste aree verdi alberate interne alla scuola. La gettata delle fondamenta è un unico basamento che non permette alcuna piantumazione. Gli spazi alberati interni al perimetro sono stati eliminati?".

f. d. b.