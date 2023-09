Scuola materna di Argenta. Via al cantiere da quattro milioni

Dovrebbe aprire a giorni in via De Chirico il cantiere della nuova scuola materna di Argenta, un’opera attesa da tanti anni. Sorgerà a lato del parco Melvin Jones e avrà una capienza di 150 bambini. L’opera avrà un costo di 4,5 milioni di euro, di cui 3,3 milioni messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione, 743 mila dal ministero di Economia e Finanza e il restante dal comune di Argenta. "Il cantiere avrà la durata di due anni – spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – l’aspettativa è aprire con l’anno scolastico 2025-2026. Sarà un evento per il nostro territorio: la scuola materna al momento è all’interno della scuola primaria, in via Giacomo Matteotti. Ad Argenta si parla di una scuola materna da decenni, essere riusciti a portarla a casa è un grande risultato. Ci abbiamo lavorato anni per trovare l’area adatta, redigere il progetto e raccogliere le risorse necessarie". Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la descrizione è affidata al sindaco: "La nuova scuola sarà distribuita su un unico piano, con piena sostenibilità energetica; ci sarà anche il tetto verde, significa che in caso di pioggia trattiene l’acqua e la rilascia lentamente. In più ci sarà uno splendido giardino e un’area a parcheggio dedicata. Sono previste sei sezioni, concentrando un unico plesso le sezioni, compresa quella ora ospitata nella piscina, all’interno dell’impianto sportivo". L’obiettivo della giunta Baldini è realizzare un unico polo per l’infanzia, quindi compreso il nuovo asilo nido, il cui cantiere dovrebbe aprire il 30 novembre. Anche in questo caso parliamo di un investimento ingente, 2,7 milioni di euro.

"Sarà costruita in una porzione di terreno edificabile, ora sgombro", aggiunge il sindaco Baldini. Ricordiamo che al riguardo il 24 luglio aveva avuto luce verde la costituzione del cantiere, visto che il Tar (Tribunale amministrativo regionale) aveva dato ragione al comune di Argenta. La giunta Baldini ha quindi avviato l’iter per l’acquisto del terreno che serve per il nuovo parco, un’area agricola situata tra la stessa materna e il futuro asilo nido. Nei mesi scorsi si era costituito un comitato contrario alla costruzione nel parco del nuovo asilo, aveva anche promosso una petizione che aveva raccolto centinaia di firme, c’era stata anche un’assemblea pubblica con la partecipazione proprio del sindaco Andrea Baldini, ma è stato tutto inutile.

Franco Vanini