Scuola materna ’Sorelle Nigrisoli’. Tutto pronto per il campo estivo

A partireð 333 1213565 dal lunedì al venerdì, dalle 16 per fissare appuntamento per la compilazione di tutta la modulistica necessaria. Il campus estivo fa parte di un progetto più ampio che prevede altre azioni che verranno realizzate in co-progettazione Comune di Portomaggiore-parrocchia Santa Maria Assunta a potenziamento di attività extrascolastiche, come il servizio di pre-scuola a favore degli alunni della scuola primaria di Portomaggiore e il pre scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia Nigrisoli per l’anno scolastico 2025/2026. Le attività si svolgeranno nei locali della scuola primaria e della scuola materna "Sorelle Nigrisoli" dell’istituto comprensivo di Portomaggiore "Federico Bernagozzi". "Questi servizi dedicati alle famiglie con figli di tutte le età, sono fondamentali per coprire le diverse esigenze durante i diversi periodi dell’anno", afferma Francesca Molesini, vicesindaco con delega all’istruzione.

f. v.