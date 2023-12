Scuola Natura di Monestirolo, bimbi in visita al Canile di Portoverrara

In questi giorni, i bambini del nido e la scuola dell’infanzia “Scuola Natura” di Monestirolo, struttura di Coop Serena sono andati in visita prima al Canile Municipale di Portoverrara e poi alla Casa di Federica che si occupa di accogliere donne incinta e mamme con bambini vittime, anche, di violenza domestica, la struttura è gestita da Coop Azioni di Ferrara. "Nel mese di dicembre, in particolare in questo mese, e in questa epoca, finalizzare un progetto educativo sul significato e la costruzione del dono per l’altro, è importante- racconta Sandra Villa di Coop Azioni che coordina ’La Casa di Federica’ di Ferrara – orientare un progetto scolastico con queste tematiche, così come hanno fatto i colleghi della Scuola Natura di Monestirolo, per bambini di quattro anni e le loro famiglie, è un passaggio di vita che speriamo istilli in loro l’idea che il “più fragile” ha bisogno di essere avvicinato, compreso, capito. Da grandi forse si ricorderanno che hanno comperato qualcosa di utile con le loro mamme, e insieme sono andati da altre mamme e bambini meno fortunati a donarglielo, ecco, questo è il buon esempio che vale cento volte in più rispetto a tante parole", conclude Villa. Non è la prima volta che Cooperativa Serena e Cooperativa Azioni (entrambe aderenti a Confcooperative Ferrara) collaborano. L’Avvento solidale, però, è di certo un progetto che lascia una impronta densa di significati.