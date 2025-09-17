Scuola, parlano i presidi. In classe 38mila alunni: "Sono il nostro futuro"

Sono 38mila gli studenti che l’altra mattina hanno varcato i cancelli delle scuole al suono della campanella. Un esercito ai quali vanno aggiunti anche i 4mila iscritti alle paritarie. Il numero esatto è 37.844, 197 in meno rispetto ai 38.041 dello scorso anno. Alle primarie, le ‘vecchie’ scuole elementari, gli alunni sono 10.815. Nelle secondarie di primo grado, le medie, siamo a quota 7.643. Sono 16.863 invece gli studenti nelle scuole superiori. Girandola di presidi. Al Carducci si è insediato Luca Maiorano che fino all’anno scorso era al vertice del comprensivo Bonati di Bondeno. Ha preso il posto di Lia Bazzanini che è andata in pensione. A Bondeno ha preso le redini della scuola Nello Califano, proveniente dall’Ufficio scolastico regionale del Veneto. L’altra novità al liceo Ariosto dove si è insediato Domenico Marcello Urbinati che ha salutato l’istituto comprensivo di Copparo. Isabella Fedozzi ha lasciato la guida dello storico liceo direzione Copparo. Reggenze, al comprensivo Bernagozzi di Portomaggiore resta Enrico Bertoli. A Mesola e Goro arriva Antonietta Allegretta. Novità a Comacchio e Porto Garibaldi, Pierluigi Coppola diventa preside di entrambi gli istituti, lascia la reggenza di Goro e Mesola. Volto nuovo. Anna Argelli Savini diventa dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Don Minzoni di Argenta. "Un anno scolastico ricco di nuove sfide ed emozionanti avventure – dice Rossella Paola Ietto, a capo del Bassani –. Il nostro istituto da sempre ha come sue caratteristiche principali: l’accoglienza, il benessere e la volontà di migliorarsi e crescere, grazie anche al costante supporto di un territorio sempre pronto a supportare ogni esigenza da parte degli stakeholders". Sono un migliaio gli studenti del Bachelet di Ferrara, scuola che ha registrato un aumento degli iscritti. "Rivolgo un saluto sincero a tutte le componenti della nostra comunità: studenti, famiglie, docenti, personale Ata e collaboratori – afferma la preside Emilia Dimitri – Il nostro istituto tecnico economico si conferma una realtà formativa solida, capace di coniugare preparazione teorica e competenze operative, offrendo ai nostri studenti strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e responsabilità il mondo del lavoro e della cittadinanza attiva. Con fermezza, ma anche con apertura all’ascolto, intendo sostenere una scuola che accompagni ogni studente nel proprio cammino di crescita, motivando a dare il meglio di se". Enrico Bertoli è al timone di due istituti, il De Pisis a Ferrara e il Bernagozzi a Portomaggiore. "L’inizio di un nuovo anno scolastico – le sue parole – è sempre un’occasione speciale. Spero che abbiate trascorso delle vacanze serene e che siate pronti a ricominciare con la giusta energia. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio dove si cresce, si stringono amicizie e si condividono momenti importanti. L’invito che vi faccio è quello di affrontare questi mesi con curiosità e impegno, pronti a scoprire cose nuove e a superare le sfide". Al De Pisis di Ferrara sono attivi l’indirizzo musicale e il ‘Progetto sportivo Salute e Benessere". Al Bernagozzi di Portomaggiore iniziative sportive, corsi di lingue, latino, informatica e Stem. Bertoli si rivolge poi ai docenti e al personale. "Il vostro lavoro continuerà ad essere fondamentale per tutti noi".