"Scuola, preoccupati per gli accorpamenti"

"A breve sarà ufficializzato l’accorpamento dei due Istituti Comprensivi di Comacchio, una decisione che si inserisce nell’ambito del Decreto ministeriale sulla razionalizzazione della rete scolastica". Non nasconde la propria preoccupazione Nicola Tassella, componente della segreteria comunale del Partito Democratico di Comacchio con delega alla scuola. La misura, secondo quanto viene affermato dallo stesso Tassella "è stata presa nel più assoluto silenzio, senza il coinvolgimento delle parti interessate e con il consenso delle autorità politiche e della dirigenza scolastica". Nella propria nota, il Pd comacchiese elenca le ragioni della preoccupazione, a partire da possibili tagli al personale e chiusure di plessi: "La riorganizzazione, già criticata in passato – spiega –, comporterà inevitabilmente una riduzione del personale docente e Ata. Inoltre, si prospettano chiusure di plessi scolastici, con particolare preoccupazione per il futuro del plesso di Lido Estensi e di quello di San Giuseppe. A risentirne, saranno anche i progetti didattici specifici, che attualmente si adattano alle peculiarità delle diverse realtà locali".

Il processo decisionale, lamenta inoltre il responsabile scuola della segreteria Pd di Comacchio, "è avvenuto senza trasparenza. Nessun cenno nei Collegi docenti, nessuna discussione nei Consigli d’istituto. Genitori e docenti verranno informati solo a decisione presa presumibilmente dopo il 30 dicembre, senza possibilità di intervenire", evidenzia Tassella che chiama in causa anche l’amministrazione comunale che "aveva rassicurato i cittadini lo scorso anno promettendo un’attenta vigilanza sul tema. "Faremo tutto il possibile per garantire elevati standard qualitativi", aveva dichiarato. Tuttavia, quelle parole "si sono rivelate vane".

Dov’è finita, ci si chiede ancora, "quella attenzione? Elevati standard qualittivi significano forse tagli al personale e chiusure che penalizzano le famiglie?". Una critica viene rivolta anche a Fratelli d’Italia, "che ambisce a governare il comune alle prossime elezioni. Come può un partito che si candida a guidare il territorio restare indifferente davanti a una simile situazione?". Quanto alla posizione del Pd di Comacchio, Tassella annuncia l’intenzione del partito di "continuare a sostenere le famiglie e a battersi per una scuola di qualità, opponendosi a decisioni che rischiano di compromettere il diritto all’istruzione di prossimità e le specificità didattiche del territorio. Non ci faremo da parte. È in gioco il futuro dei nostri giovani". Secondo l’esponente dem l’accorpamento, ancora non ufficializzato, "promette di innescare un acceso dibattito politico e sociale nel comune lagunare".