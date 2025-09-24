Scuola primaria ’Bruno Farber’. Inaugurata la nuova mensa

È stata inaugurata ieri, alla presenza del sindaco Alan Fabbri, la nuova mensa scolastica della scuola primaria Bruno Farber di San Martino, un importante intervento che risponde a un’esigenza attesa da tempo dagli studenti e dalle loro famiglie. Fino a oggi l’edificio – risalente al 1975 – non disponeva di uno spazio dedicato alla refezione e i pasti venivano consumati direttamente in classe. Con questo progetto, il Comune ha realizzato un apposito fabbricato, ad alta efficienza energetica, in grado di offrire uno spazio mensa, migliorare la qualità del servizio e garantire un notevole risparmio sui consumi. L’opera, del valore complessivo di 595.000 euro (379.400 euro di fondi comunali e 215.600 euro di fondi Pnrr), è stata realizzata dall’impresa Step di Mirandola. I lavori sono terminati nel marzo 2025, seguiti dalla fase di allestimento. La mensa entra ora in funzione, come da cronoprogramma, in concomitanza dell’avvio del nuovo anno scolastico. "Con questa nuova struttura arricchiamo i servizi della scuola primaria Bruno Farber di San Martino, che finalmente può contare su una mensa attesa da anni. È un ambiente moderno, accogliente e funzionale, pensato per favorire la crescita e il benessere degli studenti e dell’intera comunità. La mensa potrà essere utilizzata anche come spazio polivalente, a supporto delle attività didattiche e di altri progetti. Un intervento che va a beneficio di tutta la frazione, reso possibile da un investimento comunale e dai fondi PNRR che come amministrazione siamo riusciti a intercettare", ha dichiarato il sindaco. Al taglio del nastro hanno partecipato anche l’assessore con delega al Pnrr Francesca Savini e l’assessore all’istruzione Chiara Scaramagli. La nuova struttura, di 162 m² lordi (140,8 m² netti), è stata realizzata utilizzando parte dell’area cortiliva scolastica e un’area verde comunale, senza compromettere l’illuminazione naturale delle aule. Il corpo di fabbrica, dal design semplice con copertura a falde simile a quella della scuola attuale, è dotato di ampie vetrate per massimizzare la luce del giorno. Il refettorio – direttamente accessibile dal corridoio scolastico e a consumo energetico quasi zero – è dotato di spazi per sporzionamento, spogliatoi e servizi per il personale, e può ospitare 72 alunni per turno, per un totale di oltre 140 studenti serviti a pranzo. L’intervento ha previsto anche l’installazione di un impianto di climatizzazione elettrico e di un impianto fotovoltaico sulla copertura.