"Scuola senza segretario. Non possiamo comprare nemmeno uno spillo"

E’ titolare nel comprensivo di Porto Garibaldi, ricopre la reggenza per l’istituto di Mesola, Bosco Mesola e Goro. "Sono uno dei dieci dirigenti reggenti della nostra provincia", scherza un po’ Gianluca Coppola, la sua vita ormai una corsa da una scuola all’altra, in quella terra sconfinata che è il Delta del Po. Una zona che ha una particolarità in un periodo durante il quale si registra il boom di alunni di altri paesi con decine di classi in deroga proprio per accoglierli. Se il Rita Levi Montalcini – sedi a Portomaggiore e Argenta, dirigente Diego Nicola Pelliccia – è il primo istituto della provincia per il numero di classi di stranieri in deroga, i comprensivi guidati da Coppola sono gli ultimi in classifica. Tradotto, pochissimi gli alunni con altre cittadinanze.

Sono così pochi i ragazzi stranieri?

"Abbiamo solo una classe in deroga nella primaria di Mesola – risponde il dirigente scolastico –. Nel paese è radicata una comunità Serba e Rom, lavorano nel settore primario. A Porto Garibaldi, paese che vive di pesca, edilizia e turismo, sono molto pochi gli iscritti di altre nazioni. A San Giuseppe di Comacchio c’è un gruppo di albanesi, è una comunità fortemente radicata nel territorio. Molti di loro hanno la cittadinanza italiana. Fino ad arrivare a Goro, in pratica non ci sono stranieri. Si contano sulle dita di una mano"

Quanti sono?

"Ci sono due o tre cinesi, sono i figli di alcuni baristi della zona. E un ucraino"

Ore alternative di religione? Le richieste saranno pochissime

"Un altro spaccato che fa capire bene il quadro. A Goro, nelle scuole primarie, in pratica non abbiamo richieste"

Lei è dirigente scolastico in una terra dagli ampi e sterminati spazi, il mare e la pesca. Quanti ragazzi sono iscritti in tutto nei due comprensivi

"A Porto Garibaldi sono 590 gli studenti che frequentano la scuola. Nel comprensivo dove ricopro la reggenza parliamo di nove plessi e 580 alunni"

Tanti, un bel carico di lavoro

"Ormai sono abituato, peccato che non abbiamo una figura fondamentale in organico"

Quale figura?

"Si chiama Dsga, acronimo che sta per direttore dei servizi generali e amministrativi"

E’ così importante?

"E’ cruciale, è il capo della segreteria, passa tutto davanti ai suoi occhi. E’ sua la seconda firma a molti dei miei atti"

Ci faccia un esempio

"Per fare acquisti per la scuola deve esserci la sua firma a fianco alla mia. Io non posso comprare nulla"

Possibile?

"In realtà un modo c’è. Abbiamo un piccolo fondo di riserva, ci arrangiamo con quello. Ma anche in questo caso per avere poi il rimborso devi aspettare che arrivi il Dsga"

Il personale Ata, chi lo gestisce?

"Stesso discorso, dovrebbero fare capo a lui. In questo momento sono io ad occuparmi anche di loro"

Arriverà questo famigerato Dsga?

"Sono per natura ottimista e anche in questo caso voglio essere fiducioso. Aspettiamo la sua nomina, siamo sicuri che ci verrà assegnato".