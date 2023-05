Scuola, siglato patto con Kastamonu

CODIGORO

Di fronte a tanti studenti del Polo scolastico superiore di Codigoro, attenti, poiché si stava illustrando una nuova e importante opportunità per il loro futuro, è stata siglata la convenzione fra la grande realtà produttiva di Kastamonu e lo stesso Polo, per quello che sarà un ulteriore passaggio degli studenti di Meccanica e Meccatronica, ma anche di altre figure, dalla scuola al mondo del lavoro. A suggellare l’accordo, ieri mattina, il dirigente del Polo, Gianluca Coppola "Oggi è un giorno molto importante - ha detto - al di là di qualsiasi retorica, giorno in cui la scuola inizia un nuovo percorso con un’azienda che ci ha teso la mano. Non era scontato e da oggi guarderemo il futuro con più ottimismo". Di una collaborazione che si instaura "molto preziosa" nel lungo periodo ha parlato il sindaco Sabina Zanardi che ha sottolineato come "questa nuova e preziosa alleanza fra scuola e Kastamonu sia un tassello fondamentale di crescita del nostro territorio, gettando le basi per la nostra comunità che mette in valore conoscenze e competenze". Il Polo con 7 sette indirizzi di studio e l’alternanza scuola lavoro, punta alla creazione di nuovi tecnici per la Kastamonu con sicura occupazione. Una fabbrica che, con macchinari all’avanguardia, produce 450mila metri cubi di pannelli truciolari grezzi per un fatturato complessivo di 115 milioni, occupa attualmente 273 dipendenti, il 14% donne, e sta realizzando un nuovo capannone, con un investimento di oltre 30 milioni di euro, porterà gli assunti a 300. Il direttore generale di Kastamonu, Esat Ozoguz ha aggiunto "questa collaborazione è stata una nostra richiesta e la risposta della dirigenza e del sindaco molto positiva, in altre nazioni dove abbiamo stabilimenti, queste esperienze hanno dato ottimi risultati. Abbiamo bisogno di giovani specializzati e con conoscenze tecniche, dal semplice operatore fino ai dirigenti, ricordando come quando sarà realizzata anche la fabbrica della colla, la più tecnologicamente avanzata d’Italia, assumerà altre 30 persone". Hanno poi preso la parola la docente Rita Prando, responsabile dell’orientamento che ha voluto sottolineare come pur essendo in un territorio difficile è un piacere collaborare con grandi aziende "l’obiettivo è creare cittadini consapevoli e preparati". Il presidente provinciale di Cna Davide Bellotti ha ricordato "l’importanza della connessione fra scuola e mondo lavoro per condurre i giovani alle scelte più opportune. Il futuro - parlando ai ragazzi - siete voi". Infine il presidente di Gal Delta 2000, Lorenzo Marchesini ha evidenziato come con queste convenzioni sia dia la possibilità ai giovani di rimanere nel proprio territorio. cla.casta.