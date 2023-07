Scuola, sospeso il progetto ’3.0’. Baricordi: "Danno per i ragazzi"

Sospeso il progetto "Scuola 3.0" per il potenziamento dell’informatica sui banchi di scuola. Insorge il consigliere comunale di Centro Destra Civica, Alex Baricordi. "Sono stato informato che la dirigenza delle scuole medie ha sospeso per il prossimo anno scolastico un progetto importantissimo per la formazione dei nostri ragazzi. Si tratta del progetto "Scuola 3.0", attivo già da quattro anni nelle scuole medie e con ottimi risultati raggiunti. L’obiettivo principale del progetto è quello di implementare le nuove tecnologie digitali a supporto della didattica tradizionale, attraverso un utilizzo consapevole ed efficace degli strumenti informatici promuovendo l’innovazione digitale all’interno della scuola". Secondo il consigliere comunale di opposizione Baricordi, le nuove tecnologie diventano così un catalizzatore di innovazione in materia di istruzione attraverso l’utilizzo di nuove tecniche di insegnamento, di modelli di organizzazione scolastica più dinamici con l’ausilio di strumenti come pc e tablet per sostenere un insegnamento di qualità grazie alle competenze dei nostri bravi docenti. "Sospendere questo rilevante progetto – insiste Baricordi – significherebbe privare i nostri ragazzi di opportunità di crescita formativa, soprattutto in questo periodo storico di grande rivoluzione digitale e informatica, e sottrarre all’intera comunità scolastica un servizio che ben funziona da diversi anni. Mi auguro che la dirigenza scolastica, insieme alle istituzioni locali, possa trovare un pronto e rapido rimedio, coinvolgendo le famiglie in un percorso che porti a riattivare il progetto, in modo da organizzare al meglio il lavoro della scuola e l’impegno delle famiglie sull’acquisto dei libri e degli strumenti digitali necessari. In qualità di consigliere comunale mi rendo disponibile fin da ora per mettere in campo tutte le azioni utili e sollecitare l’attivazione del progetto "Scuola 3.0" per l’anno scolastico 2023-2024".

Franco Vanini