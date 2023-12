Scuola superiore, quale scegliere?

‘La prima grande scelta – Accompagnare i ragazzi e le ragazze nella scelta della scuola superiore’. È questo il titolo dell’incontro che si terrà il 10 gennaio prossimo, dalle 16 alle 17.30 al Centro Informagiovani del Comune di Comacchio in via Teano n° 3 a Porto Garibaldi. L’appuntamento, rivolto ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, è organizzato dalla Coop. Girogirotondo, dal Centro di aggregazione giovanile ‘I Magnavaganti’ di Porto Garibaldi: assieme alla consulente del Centro per le famiglie ‘La Libellula’, dottoressa Francesca Battani, saranno trattati temi come orientamento.