Scuola, una mostra documentaria

In occasione della serata dedicata ai ’Lom a Merz’, è stata inaugurata ed è tutt’ora allestita, una piccola mostra documentaria dal titolo: "Giacché sotto questo cielo vi ha d’aria umida e grossolana, pochi nascono per le lettere", all’interno della ex Chiesa di San Lorenzo, nel Centro Culturale Cappuccini.

Si tratta di documenti relativi alla storia della scuola pubblica dell’Argentano tra la fine del XVIII e la prima metà del XX secolo.

Se nel 1875 Argenta era stata ultima fra i Comuni della provincia di Ferrara per frequenza delle scuole, tra il 1880 e il 1881 aveva costruito o ristrutturato edifici scolastici in tutte le sue frazioni. E questo a soli 6 anni dalla legge Coppino sull’istruzione obbligatoria. Che fine hanno fatto quegli edifici di cui restano, nell’Archivio Storico Comunale, i disegni realizzati per una esposizione didattica regionale del 1887?