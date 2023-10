"Scuolabus in ritardo di quattro ore. Basta scuse, il Comune intervenga"

"Non c’è assolutamente nulla di ‘fisiologico’ in quello che sta succedendo nel trasporto scolastico e le parole del sindaco su questo punto, anziché rassicurare, suscitano ulteriori perplessità". Ad affermarlo sono le consigliere del Pd Martina Berneschi, Anna Celati e Clara Tumiati che, dopo la risposta fornita dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, tornano nuovamente sul tema.

"Secondo il primo cittadino, l’Amministrazione comunale avrebbe puntualmente tenuto informate le famiglie mentre si verificavano le problematiche che abbiamo denunciato pubblicamente: mancati passaggi, ritardi eccessivi, ragazzi lasciati a piedi, famiglie che si mettono addirittura alla ricerca del pulmino temendo incidenti. Ma non è assolutamente vero – dicono le consigliere -, anzi si tratta di una vera e propria fake news. E lo sa bene anche lo stesso sindaco, perché diversi genitori hanno contattato gli uffici o scritto a lui personalmente. Il sindaco si affretta a smentire un problema quando, invece, dovrebbe leggere la propria posta, informarsi e studiare l’accaduto, perché non c’è niente di normale in ciò che sta avvenendo". Secondo Berneschi, Celati e Tumiati, "sul trasporto pubblico, l’amministrazione, fin dal suo insediamento, ha fatto scelte antieconomiche, disperdendo tutto il patrimonio di autobus in un sol colpo e senza essersi mai confrontata con nessuno".

E ancora, "sul punto del mancato ricorso alla ‘clausola sociale’ dei dipendenti, è evidente che il sindaco tratta l’argomento senza aver conoscenza del suo funzionamento. La clausola sociale non è un qualcosa a cui fa ricorso il singolo soggetto lavoratore, ma è semmai una condizione prevista dalla gara d’appalto. Le sue parole fanno emergere ulteriori domande che verificheremo nelle sedi opportune: se nessun autista ‘storico’ è passato sotto la nuova affidataria, quali tipi di garanzie contrattuali il Comune si è preoccupato di inserire nel capitolato di gara?".

Valerio Franzoni