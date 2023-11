"Scuolabus, mancano gli accompagnatori"

Bambini sui pulmini della scuola con solo l’autista. "Serve vigilanza – insiste il Pd – devono esserci educatori che accompagnano per garantire la sicurezza durante il percorso in andata a scuola e al ritorno a casa". Eppure la normativa esiste ed è chiara. "Già da un mese ho depositato una mozione, che sarà discussa in Consiglio, in merito alla necessità della presenza di ausiliari sui mezzi del trasporto scolastico della scuola primaria – sottolinea Tommaso Corradi segretario comunale del Pd (nella foto)–. La richiesta vuole portare una tutela maggiore per gli studenti". La vicenda è chiara: "Nonostante la mancanza di una previsione normativa – spiega Corradi – la Cassazione ha condannato i comuni quando sono emersi danni a persone o cose senza che fosse garantita la presenza di figure di supporto all’autista per la sorveglianza". Le richieste arrivano da alcuni genitori che lamentano la mancanza di controlli sui pullmini: "É necessario che l’Amministrazione si attivi al più presto per garantire il servizio da noi proposto con la mozione – insiste Corradi – . Certo, questa scelta significa anche uno sforzo economico. Ma i soldi per la sicurezza dei bambini si devono trovare".