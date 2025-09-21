Scuolabus, tolleranza zero coi bulli: "Abbiamo inasprito il regolamento"

Uniti contri i ‘bulli’ e contro chi è ‘scorretto’ sullo scuolabus. In nome del rispetto e dell’educazione che punta sul dialogo con le famiglie. Dal consiglio comunale di Bondeno arriva l’unanimità. Maggioranza e opposizione hanno votato insieme. Con convinzione. "Abbiamo voluto snellire le procedure per ricordare il corretto modo di stare sui mezzi del servizio scolastico – ha spiegato l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri –. Per tutelare l’incolumità e la serenità prima di tutto dei bambini ma anche degli autisti dello scuolabus. Abbiamo delineato quale dovrebbe essere il giusto comportamento. Questo ci permette di inasprire le sanzioni ed abbreviare i tempi per possibili sospensioni dal servizio". Poi un appunto: "Purtroppo abbiamo avuto alcuni casi di comportamenti scorretti – ha ammesso la Poltronieri –. Per fortuna non tanti. Riteniamo sia giusto che tutti si comportino bene. In caso contrario possano essere sospesi dal servizio in tempi rapidi".

Parole che, durante il consiglio comunale, hanno trovato i consensi di tutti. Immediata la conferma di Luca Pancaldi consigliere di Fratelli d’Italia: "La sicurezza prima di tutto. Dei ragazzi e degli adulti. Approviamo questa modifica facendo buon viso a cattivo gioco, perché le motivazioni sono importanti. Speriamo che possa essere un deterrente forte". Chiara e forte la dichiarazione di Tisbe Ferrari del Pd: "Due anni fa non si era dato seguito alle lamentali dei genitori – ha detto –. Le cose poi sono peggiorate. Le premesse c’erano anche prima, era necessario intervenire. Sono pochi ma mettono in pericolo tutto il pullmino. Bisognerebbe dare molto credito alle famiglie e risolvere prima che si arrivi a questo punto". Tommaso Corradi del Pd ha chiesto quanti fossero questi episodi: "Le famiglie le ascoltiamo – ha risposto la Poltronieri – ma la segnalazione ci deve arrivare dalla ditta. Analizzando le situazioni abbiamo visto che sono sempre le stesse persone, per questo abbiamo deciso di inasprire il regolamento".

Claudia Fortini