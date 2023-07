Scuole, cantieri aperti "Sicurezza al primo posto"

Riguardano un ampio numero di edifici scolastici, impianti sportivi e altri immobili gli interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia programmati dal Comune per l’estate e attualmente in pieno svolgimento, sia nel centro urbano e che nelle frazioni.

"Prosegue – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi – l’impegno dell’Amministrazione per garantire la manutenzione alle strutture comunali. Eseguire le necessarie manutenzioni è di fondamentale importanza per due motivi. In primo luogo per assicurarne l’utilizzo in sicurezza da parte dei nostri studenti e dei tantissimi concittadini che ogni giorno ne usufruiscono. In secondo luogo, per salvaguardarne il valore patrimoniale, razionalizzando la spesa". Per quanto riguarda le scuole, proseguono i lavori di realizzazione degli impianti di condizionamento nelle sale adibite al sonno di una serie di nidi e scuole dell’infanzia comunali, per una spesa complessiva di 150.000 euro. Dopo l’ultimazione degli interventi al nido Neruda, alla scuola dell’infanzia Casa del bambino e al nido Ugo Costa, sono in corso di realizzazione i lavori alla scuola dell’infanzia Mongolfiera. In corso anche gli interventi, assegnati all’impresa Casalini & co di Bologna, per il rimaneggiamento delle coperture di edifici scolastici e di altri edifici comunali, per 350mila euro. I lavori hanno preso il via dalla scuola secondaria di primo grado Ferruccio Mazza in via Battara, a Barco, proseguiranno poi all’edificio sede dell’associazione Fuoristrada ferrarese e del Gruppo speleologico ferrarese in via Canal Bianco, e all’edificio del mercato ortofrutticolo in via Trenti.

In via di esecuzione la riqualificazione delle pertinenze esterne di alcuni edifici scolastici, assegnati all’impresa Moretti di Ferrara, per una spesa di 205.000 euro. Gli interventi sono in corso alla scuola primaria Tumiati e proseguiranno alla scuola primaria Matteotti. Sono iniziati i lavori di tinteggiatura dell’intero plesso della primaria Bombonati. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, sono iniziati interventi per una spesa complessiva di 215.000 euro. Sono in corso i lavori dell’impianto d’illuminazione del campo sportivo di via Frutteti, dell’impresa Tecnoelettra di Occhiobello, e proseguiranno nella sede della bocciofila di via Pastro ed all’impianto Buontemponi, di Barco. Sono in corso lavori nel campetto sportivo di via Brondi, nel quartiere ‘Satellite’ per una spesa di 50mila euro. In fase di esecuzione anche i lavori per la nuova tribuna nel campo sportivo di San Bartolomeo, per un importo di 100.000 euro. Sono terminati i lavori del canile e del gattile comunali. Spesa di 65.000 euro.