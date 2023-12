’Scuole che promuovono salute’, gli studenti informati sui rischi

L’Istituto "Rita Levi Montalcini" ha aderito al programma "Scuole che promuovono salute", mirato a sensibilizzare gli studenti nei confronti di tematiche legate all’universo giovanile, quali le dipendenze nell’accezione più ampia del termine, i disturbi alimentari, la ricerca del benessere psicofisico, come premessa imprescindibile della realizzazione e del successo formativo. Tramite la mediazione del team antibullismo dell’Istituto, costantemente impegnato nell’individuazione di proposte e iniziative volte a favorire il giusto equilibrio psicofisico dei ragazzi, al Levi Montalcini ha avuto inizio una serie d’incontri con esperti incentrati sui temi della salute e della legalità che continuerà per tutto l’arco dell’anno scolastico. Dopo una serie di incontri sulla dipendenza da sostanze psicoattive, alcune classi dell’Istituto hanno aderito all’attività "Non t’azzardare", curata da relatrici esperte nella prevenzione e cura della dipendenza da gioco d’azzardo. Nell’era multimediale chiunque sia in possesso di un computer, di un collegamento a Internet e di una carta di credito, può correre il rischio di diventare un giocatore compulsivo. Il gioco online è pericolosamente insidioso proprio perché, nella solitudine della propria abitazione, nel più assoluto anonimato, il giocatore ha la possibilità di accedere a giochi d’azzardo più disparati 24 ore su 24.

