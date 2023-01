Scuole di via Margherita Hack, lavori a pavimento e controsoffitto

Durante la chiusura per le vacanze natalizie sono state eseguite alcune opere di sistemazione nell’edificio scolastico che ospita la scuola primaria di via Margherita Hack. Ad aggiornare sull’andamento dei lavori è il sindaco Davide Bergamini. Per quanto riguarda la pavimentazione nell’aula nell’aula in fondo al corridoio al piano terra, che ospita la IV B, una ditta specializzata è intervenuta per risolvere una delle criticità che da anni viene segnalata. Le piastre del pavimento si presentavano deteriorate e sollevate a causa dell’umidità: l’intervento ha portato alla sostituzione di tutte le piastre. Impianto Bms: la ditta incaricata è intervenuta per impostare il lavoro che comporta la rivisitazione dell’impianto, compresa la rimozione di tutto il quadro elettrico e la sua totale ricostruzione. "Abbiamo ritenuto di procedere con estrema prudenza e suddividere i lavori in due momenti – spiega il primo cittadino –: un primo momento di progettazione e prima presa in carico e un secondo momento esecutivo e di completamento, con l’effettiva messa in funzione dell’impianto, durante le vacanze di Pasqua". Se tutti i lavori fossero stati previsti per il periodo di pausa natalizia, il rischio, alla ripresa delle lezioni, avrebbe potuto essere di lasciare al freddo i bambini.

Nei giorni scorsi il Comune ha fatto intervenire con urgenza una ditta specializzata che ha rimosso parte del controsoffitto nel locale della cucina, in quanto diverse pannellature, già ammalorate dalle infiltrazioni di acqua piovana, ‘spanciavano’ in maniera importante. Una situazione che hanno evidenziato il vicesindaco e l’assessore Patroncini durante una delle visite al polo scolastico. Una situazione già critica, ma evidentemente peggiorata da quando la scuola, prima di Natale, è stata chiusa. L’intervento è stato tempestivo e nel giro di due giorni le pannellature sono state sostituite con altre nuove permettendo così il regolare funzionamento della cucina, in completa sicurezza. "L’amministrazione – conclude Bergamini – sta continuando a lavorare su diversi fronti per una risoluzione ottimale delle altre problematiche, note ai genitori e a chi lavora all’interno dell’edificio. Sarà nostra cura tenere aggiornati i cittadini in merito".