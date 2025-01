Scuole e anziani, i servizi di Anc per il paese

Cresce il numero degli associati di 16 unità presso la sezione di Lagosanto dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, presieduta dal Luogotenente Vincenzo Orsini, si distingue per tante meritorie attività.

Fra queste gode di grande consenso nella popolazione la presenza di due soci all’entrata ed all’uscita delle scuole laghesi garantendo la dovuta sicurezza a genitori e alunni mentre si recano in classe con centinaia e centinaia di ore di volontariato.

Non meno apprezzata l’attività l’attività della cura e manutenzione delle fioriere davanti all’ospedale del Delta e anche quella di essere un "difensore civico", non solo locale ma per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Un punto di riferimento per quegli anziani, e non, che hanno problemi con le grosse aziende di distribuzione energia, telefonia o altro, spesso molto aggressive e poco propense a restituire quanto dovuto.

E’ in animo il progetto di assistere anche solo telefonicamente persone sole che possano, attraverso il colloquio settimanale coi soci, trovare un momento di dialogo ed anche di attenzione.

L’associazione si occupa, sempre attraverso i proprio soci, della tenuta in ordine del monumento al vice brigadiere Cristiano Scantamburlo, partecipa alle commemorazioni in ricordo dei colleghi deceduti in servizio ed anche alle raccolte alimentari per le persone bisognose.

L’associazione nazionale carabinieri è sempre in prima linea per aiutare il prossimo. Un punto di rifrimento per la comunità e per le tante famiglie.

Claudio Castagnoli