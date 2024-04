Scuole e palestre, ecco il punto sui lavori

Scuole e palestre sono state al centro del recente question time, durante il quale l’amministrazione ha potuto dare risposte e aggiornamenti. "Per ciò che riguarda la nuova palestra di XII Morelli in costruzione – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi – si sta procedendo bene, la struttura è completata, si sono appena messi i serramenti e la prossima settimana si faranno le tramezzature in cartongesso nell’area degli spogliatoi. La consegna del lavoro è prevista per fine ottobre ma siamo in anticipo nel cronoprogramma. Anche il parcheggio è già stato realizzato". L’assessore Rossano Bozzoli ha invece risposto a Orgoglio Centese a proposito della situazione della palestra di Bevilacqua, un’area ammalorata e in stato di abbandono. "E’ un’annosa e difficile situazione per la quale siamo arrivati a una risoluzione consensuale del contratto con l’azienda che aveva l’appalto – ha spiegato – da qui, i tempi lunghi. Questo però ci permette di ripartire con la progettazione, visto che siamo tornati in possesso del cantiere e avere anche certezza delle risorse economiche disponibili, iniziando a fare valutazioni sulle diverse soluzioni ipotizzabili". E a proposito di sport, è stato Avanti Cento a voler sapere se il comune ha deciso di candidare qualche progetto al bando per il credito sportivo, trovando riposta dal vicesindaco Vito Salatiello che ha detto di avere già una progetto esecutivo candidabile e inerente alla riqualificazione energetica di tutti i campi sportivi del territorio. Poi il futuro della ex primaria di Renazzo. "Il percorso partecipato è finito a settembre ’23 – ha risposto Salatiello – lì dovrà esserci un progetto a lungo termine capace di autostenersi, esiste una bozza di regolamento per la gestione dell’immobile e a breve uscirà un bando per enti del 3° settore per la gestione dell’immobile che dovrà avere un uso culturale e sportivo".

l. g.