Scuole e polemiche "Crolla pezzo d’intonaco Rossetti, quando i lavori?"

Quando si svolgeranno i lavori nella scuola Biagio Rossetti? Questo chiede nel question time che ha posto il consigliere comunale del Partito Democratico Davide Nanni, richiesta che arriva dopo il crollo di un blocco d’intonaco di cinque chili dal soffitto di un’aula della scuola primaria ‘Biagio Rossetti’ di via Valle Pega 4, avvenuto venerdì 12 maggio. In quel momento nell’aula c’erano alcuni alunni che svolgevano le attività pomeridiane di doposcuola. Fortunatamente non ci sono stati feriti, grazie anche al tempestivo intervento prima del personale scolastico poi dei cigili del fuoco. Sottolinea Nanni "leggendo la stampa locale apprendiamo che "dal Municipio non sono giunte informazioni riguardo quanto avvenuto e chiarimenti sui tempi di messa in sicurezza" di un edificio di sua pertinenza.

"Le situazioni di criticità che presentano alcuni plessi scolastici appartenenti al Comune di Ferrara – prosegue – sono note da tempo all’assessore competente che, durante la seconda commissione consiliare che si tenuta il 4 maggio scorso, non ha fornito alcuna informazione precisa sul cronoprogramma degli interventi manutentivi che sono necessari a migliorare lo stato di edifici e arredi degli Istituti comprensivi presenti nel nostro territorio comunale". Il consigliere sottolinea poi come sia preciso dovere dell’Amministrazione tutelare la sicurezza di bambini e bambine, garantendo interventi tempestivi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale, come la scuola Biagio Rossetti. Si richiede nel question time il ripristino dell’aula e una più generale messa in sicurezza dell’edificio.

Lucia Bianchini