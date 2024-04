"Scuole, lavoro e nidi, in campo per le famiglie a cominciare dai servizi"

Alle spalle ha un’esperienza di qualche tempo al vertice della funzione pubblica della Uil, ora è un funzionario amministrativo all’Unione Terre e Fiumi. Ha scelto di candidarsi nella lista del Pd in Consiglio Comunale. Come nasce questa scelta?

"Sono sempre stato appassionato alla politica per la verità – risponde Leonardo Uba, in lizza nel Pd per il Consiglio Comunale a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo –. L’elezione a presidente del consiglio di ateneo fu la prima esperienza in questo senso, poi ebbi modo di continuare con l’attività sindacale benché l’attività in quel senso fosse declinata in altro modo rispetto alla politica partitica. Ora, questa candidatura, rappresenta in qualche modo il coronamento di un lungo percorso che parte da lontano".

Quale sarà il suo contributo in questa campagna elettorale?

"Mi concentrerò sugli ambiti nei quali ho sempre operato. La necessità più impellente è quella di invertire la rotta in termini di natalità. Un tema scottante che si riverbera sul mondo del lavoro. L’amministrazione che contribuirò a costruire, qualora i ferraresi mi accordassero la loro fiducia, sarà orientata alla costruzione di politiche familiari e occupazionali orientate al mondo giovanile".

Cosa serve fare per le giovani famiglie?

"Serve un potenziamento serio dei servizi offerti a partire dalle scuole e dagli asili nido, evitando esternalizzazioni. Occorre muoversi in senso opposto rispetto alla direzione assunta da questa amministrazione che, al contrario, ha depauperato gli uffici che erogano servizi essenziali per i cittadini ferraresi".

Temo che non basti questo per invertire la rotta. Alla base della prosperità familiare, c’è il lavoro. Tradotto: imprese.

"Concordo appieno. Tant’è che la mia idea è quella di creare sempre di più un’amministrazione amica delle imprese, vicina alle istanze non solo di chi lavora ma anche di chi dà lavoro. E, benché questa amministrazione parli spesso di sburocratizzazione e di ente a favore del mondo produttivo, i fatti ci dicono altro. Ed è tutto figlio del depauperamento degli uffici e del modo in cui è stato gestito il personale".

Qual è il bagaglio esperienziale maturato nella sua precedente vita da sindacalista e che metterà in campo?

"L’attenzione al mondo del lavoro nasce in seno a quell’esperienza. In particolare, mi piacerebbe che in questa campagna elettorale si parlasse di temi reali come il Petrolchimico e il suo futuro. Della condizione dei lavoratori all’interno dello stabilimento e delle reali prospettive che ci sono per una fra le principali realtà industriali della nostra provincia".

A questo punto, cosa si aspetta dalla campagna elettorale?

"Tanta serietà e concretezza. Due elementi che, da tempo, mancano alla politica locale".