Scuole Marchesi, riqualificazione e pulizia delle facciate

Non solo restauro delle piazze. A Copparo avanzano anche i lavori di ‘Rigenera Copparo 03: riqualificazione della scuola elementare ‘Oreste Marchesi’, che prevedono interventi sulle facciate e di consolidamento strutturale, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attualmente la ditta Govoni Costruzioni sta eseguendo la pulizia delle facciate con idro-lavaggio, cui seguiranno la rimozione dei brani di intonaco ammalorati, il loro rifacimento con malte coerenti con quelle esistenti e le ritinteggiature dei prospetti con tinta a calce. "Saranno utilizzate – spiegano dall’amministrazione comunale – il rosso ocra e l’avorio per restituire all’edificio l’aspetto più simile possibile a quello originario. Le tinte sono state individuate attraverso sondaggi pittorici condotti da un restauratore: strato dopo strato sono emersi i colori del primo decennio del secolo scorso". È infatti all’inizio del Novecento che si decise di costruire una nuova scuola, in sostituzione degli spazi dei due grandi Palazzi di Levante e Ponente. Nacque sul terreno di proprietà comunale, coincidente con l’appezzamento di terreno impiegato prima come orto. Nel 1905 iniziò l’edificazione, che si concluse l’anno successivo: l’inaugurazione ufficiale avvenne il 20 settembre 1906. L’edificio è poi stato oggetto di numerosi interventi di ampliamento e di ristrutturazione, fra cui, negli anni ’30, l’abbattimento del portico collocato in corrispondenza dell’ingresso principale, rimpiazzato da un balcone al primo piano. Definiti i colori più vicini a quelli del progetto dell’ingegnere Vico Mantovani, vagliati anche dalla Soprintendenza con prove di colore su campioni mobili e in situ, si procederà con la stesura più ‘corretta’, come desunta dalle vecchie immagini.