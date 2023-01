Scuole medie ed edificio ex Mof Efficientamento energetico al via

Dalla scuola media Cosmè Tura, al Barco alla sede degli Speleologi e dei fuoristradisti ferraresi, passando l’edificio Mof. Sono i lavori, fortemente orientati all’efficientamento energetico, in programma con uno stanziamento di complessivi 350mila euro. Il progetto esecutivo dei tre interventi ha recentemente ricevuto il via libera. Ora l’iter apre così alla partenza della selezione pubblica per l’individuazione dell’impresa. Nello specifico i cantieri si concentreranno sul rifacimento delle coperture dei tre edifici, l’ex Mercato ortofrutticolo di via Trenti 863, la scuola media Cosmè Tura di via Battara 51, e l’edificio comunale, sede di associazioni, in via Canal Bianco 12. In sintesi si procederà alla posa di nuova guaina impermeabilizzante e al preliminare inserimento di strato isolante per i due edifici a copertura piana, e nel rifacimento della copertura, compresa l’attuale struttura in legno, nella sede di via Canal Bianco. Nel complesso i cantieri impiegheranno, stimati, circa 180-190 giorni prima dell’ultimazione delle opere.

"Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi – di un complesso di interventi attesi, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche di Ferrara e che ha come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale degli immobili, a vantaggio del risparmio energetico e contro la dispersione, tema più che mai di attualità”. Maggi sottolinea inoltre che il Comune ha intercettato circa 20milioni di euro sull’edilizia scolastica.

"Rigenerazione, potenziamento dei servizi, costruzione di nuovi plessi sono gli obiettivi su cui ci stiamo concentrando. L’intervento previsto alle scuole Cosmé Tura si inserisce proprio in questo contesto, consapevoli che gli ambienti della formazione sono ambienti di vita e di crescita e che devono essere adeguati ad accogliere al meglio gli studenti, rispettando i più elevanti standard ambientali e per il contenimento energetico", sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione, Dorota Kusiak.

re. fe.